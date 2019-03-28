Михаил Щапов: «Строительством только очистных проблему сброса отходов не решить»

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов на совместном заседании комитета ГД экологии и МРГ «Байкал» заявил о том, что проблема сбросов в Байкал не исчерпывается лишь строительством очистных.

Без строительства и реконструкции коммунальных сетей в прибрежных поселениях вопрос не решить, сообщает пресс-служба депутата. Эти меры необходимо включить в нацпроект «Экология», реализация которого началась с 1 января 2019 года.

– Надо начать с того, что ФЦП «Охрана озера Байкал» была изначально сформирована довольно неэффективно. Если посмотреть список объектов, то получается, что мы включили в нее много того, что никак не влияет на ситуацию на Байкале. И даже не обсуждаем необходимость включения в ФЦП действительно нужных разделов.

Одним из таких разделов, на мой взгляд, должно быть строительство и реконструкция коммунальных сетей в прибрежных поселках и городах, – говорит Михаил Щапов.

Значительную часть жидких отходов в прибрежной зоне производит частный сектор в поселках, отмечает парламентарий:

– Он не подключен к центральным коммуникациям. По правилам, септики должны быть герметичны, отходы должны вывозиться. Но мы понимаем, что по факту чаще всего этого не происходит. Но даже там, где существуют централизованные сети, они изношенные на 80 и более процентов.

Без решения этой проблемы строительство очистных будет бессмысленным, считает депутат.

– Сейчас строительство сетей возложено на плечи муниципалитетов. Но по самым скромным подсчетам экспертов, на решение проблем КОСов и коммунальных сетей в прибрежных поселках и городах при нынешнем состоянии нормативной базы понадобится минимум 15 млрд рублей. Если строить в соответствии с общими правилами для водоемов по всей стране, то цена вопроса – порядка 5 млрд рублей. Муниципалитеты просто не имеют таких средств. Поэтому данные меры нужно включать в ФЦП, в нацпроект и не затягивать с этим, – говорит он.

Михаил Щапов также коснулся 63 приказа Минприроды, регулирующего нормативы очистки сбросов в Байкал. Он подчеркнул, что пересмотр нормативов должен учитывать мнение ученых и экологов. А принимая во внимание важность этого документа, депутат предложил проработать перенос норм приказа на уровень федерального законодательства, повысить статус документа с ведомственного акта до закона, требующего обсуждения и утверждения Государственной Думой.