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25.09.2018

Михаил Щапов: у Иркутской области должен быть контроль над процессом ликвидации отходов БЦБК

Москва, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов прокомментировал итоги совещания председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами, прошедшего 24 сентября в Подмосковье. Одним из пунктов повестки совещания стал вопрос о ликвидации отходов БЦБК.

Михаил Щапов убежден, что контролировать этот процесс должны региональные власти, так как именно они наиболее заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены с должной тщательностью, сообщает пресс-служба депутата.

Напомним, выступая на совещании, Дмитрий Медведев подчеркнул, что хранилище отходов комбината находится в километровой зоне от побережья Байкала, и оставлять его там абсолютно недопустимо.

– Мы все понимаем, как важно беречь такое уникальное озеро, как Байкал, тем более что в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов. Необходимые решения приняты. Есть поручение президента, есть распоряжение правительства, действует специальная федеральная целевая программа. Нужно провести работу по ликвидации отходов, с тем чтобы реализовать приоритеты в сфере экологии. Кстати, мы сегодня обсудим это на заседании Президиума совета по стратегическому развитию. Средства на финансирование работ по ликвидации отходов комбината в бюджете на текущий год и два последующих предусмотрены в рамках этой ФЦП, всего это более 4,5 млрд рублей. Нужно как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского комбината, – отметил премьер.

Михаил Щапов позитивно оценил тот факт, что председатель правительства поднял вопрос ликвидации отходов БЦБК.

– Процесс ликвидации, точнее разработки проекта ликвидации отходов БЦБК, действительно затянулся. Напомню, что три года были потеряны во многом из-за федеральных властей – выбранный ими по конкурсу подрядчик не справился с заданием, в дело вынуждена была вмешаться Генпрокуратура, работы застопорились.

Сейчас исполнителем выступает Росгеология, и, насколько мне известно, ее специалисты недовольны переданными им материалами и заново исследуют содержимое шламонакопителей, где содержатся отходы БЦБК, – сказал депутат.

Однако, по мнению Михаила Щапова, акцент лучше делать не на сроках, а на качестве проводимых работ.

– Результатом проекта должна быть полная ликвидация опасности загрязнения озера Байкал отходами БЦБК. А их накопилось около шести миллионов тонн, более десятка различных загрязняющих веществ. Боюсь, что три года – слишком сжатые сроки для подготовки качественного проекта утилизации и его последующего исполнения, – считает он. – Кроме отходов на полигонах ЦБК, остается проблема загрязнения грунтовых вод под комбинатом. Ликвидация этого загрязнения, насколько мне известно, в документах не упоминается. Этот вопрос также требует решения.

Михаил Щапов заявил, что этот процесс должен идти под контролем региона. Он пояснил, что федеральные ведомства не заинтересованы в быстром поиске действительно эффективного решения.

– Единственные кто по-настоящему заинтересованы в этом – жители Байкальска, Слюдянского района и в целом жители Иркутской области. Поэтому у региона должен быть максимальный контроль над исполнением программы утилизации: от подготовки проекта до его финансирования и реализации, – отметил Михаил Щапов.

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