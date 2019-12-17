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18.12.2019

Министр природных ресурсов РФ заявил, что работы по рекультивации отходов БЦБК начнутся в первом квартале 2020 года

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что работы по рекультивации отходов БЦБК начнутся в первом квартале 2020 года. Он озвучил информацию на коллегии Минприроды России в рамках форума «Чистая страна» в Сколково.

Как сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на Дмитрия Кобылкина, вопрос состояния озера Байкал по-прежнему остается сложным. Однако на сегодня удалось уменьшить объем сточных вод, сбрасываемых в озеро.

– В первом квартале следующего года, до паводка, мы планируем начать работы по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде на БЦБК. Проблема в том, что опыта работы со шлам-лигнином почти нет. Мы сменили подрядчика, выбрали технологию, которая соответствует всем экологическим требованиям, – заверил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской области). В декабре 2017 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило контракт с «Росгеологией» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Проектная документация по мероприятию разработана на основании государственного контракта, заключённого Минприроды России с ООО «ВЭБ Инжиниринг».

В марте 2018 года специальная комиссия обследовала цеха очистных сооружений, задействованных при реализации мероприятий по ликвидации отходов. По итогам специалисты пришли к выводу, что из-за несанкционированного демонтажа большей части наземного трубопровода, оборудования, настилов, а также из-за физического износа объектов и наличия в ёмкостях очистных сооружений щелокосодержащей жидкости, объекты очистных сооружений технически не в состоянии обеспечить условия, предусмотренные проектной документацией.

В итоге было заключено дополнительное соглашение к контракту, по которому «Росгеология» до 30 июня 2019 года должна была представить в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области информацию по корректировке проектной документации с прохождением государственных экспертиз и получением положительных заключений. Это, говорят в правительстве Иркутской области, является существенным нарушением условий контракта.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология». Однако новый подрядчик до сих пор не определён.

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Общественники Иркутской области отметили, что только прямое федеральное управление сможет изменить ситуацию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.

Затем появилась информация о том, что ученые оценят проекты переработки отходов БЦБК. В новосибирском Академгородке подписано соглашение между Сибирским отделением РАН и компанией «ВЭБ Инжиниринг» о проведении экспертизы возможных технологий утилизации.

Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что реконструкция очистных сооружений Байкала на территории Бурятии идет недопустимо медленно.

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