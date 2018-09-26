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27.09.2018

Минкультуры России отнесло Байкальский заповедник к самым экологичным туристическим местам

Бурятия, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство культуры Российской Федерации составило рейтинг самых экологичных туристических мест России и подготовило сборник с лучшими практиками в этой области. Лидером среди них стал Байкальский государственный заповедник.

В топ-5 лучших туристических мест также вошли «Заповедное Прибайкалье», природный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки» и национальный парк «Кенозерский». Лидером экологического туризма в России стал Сибирский федеральный округ, где 14 мест для экотуризма признаны лучшими. В список включены «Большая Байкальская тропа», Алтайский природный биосферный заповедник и другие, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Стоит отметить, что в общей сложности было представлено 123 объекта экотуризма, лишь половина из которых соответствовало ГОСТу. Важными критериями при составлении рейтинга были соответствие уровню качества и безопасности, наличие экскурсоводов, спасателей, медиков и переводчиков; соотношение цены и качества предоставляемых услуг; наличие гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест проживания; доступность объектов экотуризма маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями.

Также учитывались возможности для отдыха и экскурсий – музеи, визит-центры, экотропы, пикниковые точки, этногородки, пешеходные туры, конные туры и т.д. По всем этим критериям Байкальский заповедник стоит на первом месте.

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