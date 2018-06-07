Минлес намерен «встряхнуть» развитие заказников Иркутской области

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Гопрограмма по региональным заказникам в Иркутской области выполнялась всего на 31%. Со следующего года её планируют реанимировать, сообщил 8 июня на пресс-конференции глава Минлеса Иркутской области Сергей Шеверда.

Заказники перешли в ведение министерства лесного комплекса с 1 июня после объединения со службой по охране и использованию животного мира. Всего их по области насчитывается 13. Как рассказал Сергей Шеверда, состояние дел в этой сфере такого, что кордоны заказников, например, незаконно стоят на землях лесного фонда. Внутри помещений при этом невозможно находиться, а тем более работать. При этом на все заказники есть только пять инспекторов и шесть госслужащих.

– Заказники создавались для сохранения ландшафтов и животного мира, однако, никакого роста мы здесь не видим, – говорит министр.

Поэтому за июль планируется написать большую программу по развитию заказников. Это будет либо дополнительный документ, либо изменения внесут в существующую программу. К работе планируют привлечь и науку в лице специалистов ИрГАУ. Для выполнения программы, скорее всего, будет создано отдельное автономное учреждение.

– Мысль такая, что автономное учреждение будет содержать рабочих, которые будут проводить биотехнические мероприятия, ставить фотоловушки, обеспечивать кормовую базу. Люди должны будут заниматься этим на системной основе, а не так, будто на неделю в командировку приехали, потом уехали, – пояснил Сергей Шеверда.

Инспекторы же, которые сейчас работают в заказниках, будут проверять всю эту систему. Их также, напомним, планируют привлечь и в сферу охотнадзора.