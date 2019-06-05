Минприроды Бурятии: в 2018 году обращений по спирогире на Байкале не поступало

Бурятия, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Спирогира вдоль побережья озера Байкал активизировалась в 2013-2017 годах, в последний же год обращений по поводу спирогиры в Минприроды Бурятии не поступало. Об этом со ссылкой на чиновников ведомства сообщает ИА «Восток-Телеинформ» .

Уровень Байкала в этом году поднялся даже выше среднего, отмечают в министерстве, что также не способствовало распространению спирогиры. Хотя эта водоросль там осталась и требует изучения. Кроме того ранее в Улан-Удэ проходил круглый стол с учёными и представителями общественности, на котором специалисты говорили, что это явление имеет свою цикличность и такие случаи уже были ранее, в частности, в 1970 годах.

На сегодня точно не установлено, что именно тогда и сейчас стало причиной появления и распространения спирогиры в Байкале. Большинство ученых приходит к выводу, и в Минприроды с этими выводами согласны, что действовал комплекс факторов, в том числе 19-летний маловодный период, высокие летние температуры, особенности гидрологического режима Байкала и сброс с туристических баз неочищенных сточных вод с повышенным содержанием фосфатов и азотов. Все это привело к ситуации, когда на берегу Байкала находили целые ковры спирогиры длиной 70 и шириной около 15 метров.

Если говорить о фосфатных моющих средствах, то муниципальные образования Бурятии вели разъяснительную работу среди населения, была запущена социальная реклама об ограничении использования синтетических моющих средств с фосфатами. Запретить или минимизировать их регионы не могу, установление такого рода запретов относятся к полномочиям федерального законодательства.