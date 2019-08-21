Москве порекомендовали установить полный запрет на одноразовый пластик вблизи Байкала

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) рекомендовал правительству Российской Федерации установить полный запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды и тары на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Об этом сообщается в докладе СПЧ.

По данным Байкальской природоохранной прокуратуры на Байкальской природной территории в Иркутской области расположено 11 объектов размещения отходов, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, из них четыре объекта – для размещения ТКО, пять – для смешанных отходов, два полигона промышленных отходов.

По данным исследования Лимнологического института Сибирского отделения РАН по оценке накопления отходов потребления в прибрежной зоне озера Байкал и дельте реки Селенги, на территории большинства участков обнаружено наличие ТКО. Минимальные скопления мусора характерны для ООПТ, а максимальные – для мест с наибольшей рекреационной нагрузкой (побережье в пределах населенных пунктов – посёлков Листвянка, Большие Коты, Мурзино и др.).

Наиболее часто встречаемые отходы потребления по морфологии – это пластик, а в ассортименте всех отходов – упаковка из пластика. В этой связи Совет обращает внимание на необходимость срочных мер по ограничению использования и продажи одноразовых пластиковых изделий и тары, к которым и относится пластиковая упаковка.