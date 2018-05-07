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07.05.2018

МРГ «Байкал»: Кабмин РФ проигнорировал Госдуму по вопросу водоохранной зоны Байкала

Москва, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России проигнорировало предложение депутатов Госдумы о приостановке постановления о сокращении границ водохоранной зоны озера Байкал и доработке документа. Об этом сообщает пресс-служба межфракционной группы (МРГ) «Байкал».

– Ранее этот вопрос обсуждался на нескольких площадках и депутаты были практически единодушны в том, что такое радикальное сокращение водоохранной зоны угрожает экосистеме озера. По этому поводу в правительство России было направлено предложение о приостановке постановления и его доработке. Однако уходящее в отставку правительство проигнорировало предложение парламента, – отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле правительство РФ выпустило распоряжение, которое привело к десятикратному сокращению водоохранной зоны озера Байкал. Иркутские учёные, на основе анализа которых разрабатывался документ, в итоге остались недовольны результатом. Экологи также предупреждают, что снятие режима водоохранной зоны с огромной территории чревато серьезными рисками для озера, между тем как мер по их предотвращению в распоряжении правительства не предусмотрено. В свою очередь Минприроды РФ считают, что исключение из неё населённых пунктов не снижает режим охраны озера.

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