МТС: больше иркутян стали проводить новогодние каникулы на Байкале

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС на основе интернет-трафика обезличенных данных абонентов проанализировал, где иркутяне провели новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг. В период новогодних праздников многие жители Иркутской области, предпочитали оставаться в городе – объем мобильного трафика превысил показатели аналогичного периода прошлого года в полтора раза. Тем не менее, зафиксирован активный рост объема передачи данных с 4 по 7 января в популярных туристических местах на берегах озера Байкал. Максимальное пользование мобильным интернетом на Байкале наблюдалось в Листвянке, Байкальске, Большом Голоустном. Пиковое увеличение объема трафика во второй половине новогодних каникул также наблюдалось в Ольхонском районе на Малом море. Мобильным интернетом там пользовались в 2,3 раза чаще, чем в прошлом году в эти же даты. Всего же в этом году красоты Байкала вдохновили отдыхающих еще больше, а современные возможности позволили делиться ими еще чаще— в среднем трафик увеличился почти в три раза. В основном, отдыхающие организовывали прямые эфиры, делились «тяжелым контентом» в социальных сетях и месенджерах, совершали видео и интернет- звонки. В новогоднюю ночь в среднем жители региона бодрствовали до 3 часов ночи, а просыпались после 11.30. Пик голосовой активности горожан 1-го января пришелся на период с 12.30 до 13.00, а интернет-серфинга — с 22.00 до 23.00. Из общих тенденций, аналитики отмечают в Иркутской области рост объема трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений. Он удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в Приангарье пользовались мессенджером Whatsapp. Также увеличился объем видеотрафика – по сравнению с прошлогодней новогодней ночью его стало больше на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился. Новогодняя ночь Иркутска в цифрах: В течение первого часа 1 января было использовано интернет-трафика на 40% больше, чем в прошлом году.

Максимальное количество поздравительных звонков иркутянами было совершено в период с 00.00 до 01.00 1-го января.

Наблюдается спад пользования SMS-сообщений почти в два раза. При этом, максимальное количество SMS-сообщений было отправлено в период с 00.00 до 00.30 — в 2,5 раза больше, чем получасом ранее и в 1,5 раза, чем на полчаса позднее. Суммарно по количеству символов они превысили два комплекта четырехтомника «Войны и мир» Льва Толстого.

Самыми активными оказались жители и гости Правобережного округа в частности те, кто находились в центре города, в том числе на площади Сперанского. Здесь было сгенерировано больше всего голосового и интернет-трафика. Аналитика составлена на основе обезличенного мобильного трафика абонентов МТС в период с 01. 01.2020 00.00 по 08.01.2020 23.59. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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