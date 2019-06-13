На Байкале 13 июня оштрафовали семь человек, незаконно катавших туристов по озеру

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В июне 2019 года транспортные полицейские выявили 16 фактов нарушений правил эксплуатации судов и управления без права на это. Только за сутки 13 июня на озере Байкал установлено семь судов, оказывающих услуги по перевозке туристов с нарушением действующего законодательства.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, летняя пассажирская навигация открылась в Восточной Сибири, по озеру Байкал начали курсировать прогулочные суда для туристов. Однако не всегда собственники судов соблюдают правила эксплуатации либо судном управляет человек без права на это.

– Лица, управляющие судном с нарушением правил эксплуатации, привлечены к административной ответственности: предусмотрены штрафы до 1000 рублей, – говорят в транспортной полиции.