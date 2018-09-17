На Байкале готовятся ко второму турниру по подлёдной рыбалке

Ольхонский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В январе 2019 года на Малом море озера Байкал в заливе Мухор в Ольхонском районе пройдёт второй Байкальский открытый международный турнир по подлёдной рыбалке «BOTIF-2019». Об этом сообщают организаторы.

На турнире будут сочетаться двухдневные командные соревнования профессионалов и любителей по правилам, максимально приближенным к международным стандартам, семинары от гуру по подледной рыбалке, развлекательная программа для гостей и групп поддержки азартных поклонников рыбной ловли. Одним из этапов турнира будет рыболовная эстафета.

О своем участии уже заявили клубы и рыболовные федерации из разных регионов России, иностранные спортсмены, участники первого турнира. Сейчас идёт регистрация команды.

КООРДИНАТЫ:

Для участия в турнире необходимо собрать команду из трёх человек и капитана. Зарегистрироваться можно, подав заявку на сайте турнира www.botif.ru . Там же размещены подробный регламент и правила соревнований.

. Там же размещены подробный регламент и правила соревнований. Для участников и гостей турнира из других городов России и зарубежья предусмотрены специальные условия размещения, питания и трансферов.

Турнир пройдёт на Малом море (залив Мухор) озера Байкал 12-13 января 2019 года.