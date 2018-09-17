|Байкал
|17.09.2018
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На Байкале готовятся ко второму турниру по подлёдной рыбалке
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Ольхонский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В январе 2019 года на Малом море озера Байкал в заливе Мухор в Ольхонском районе пройдёт второй Байкальский открытый международный турнир по подлёдной рыбалке «BOTIF-2019». Об этом сообщают организаторы.
На турнире будут сочетаться двухдневные командные соревнования профессионалов и любителей по правилам, максимально приближенным к международным стандартам, семинары от гуру по подледной рыбалке, развлекательная программа для гостей и групп поддержки азартных поклонников рыбной ловли. Одним из этапов турнира будет рыболовная эстафета.
О своем участии уже заявили клубы и рыболовные федерации из разных регионов России, иностранные спортсмены, участники первого турнира. Сейчас идёт регистрация команды.
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