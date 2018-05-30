На Байкале и в Тунке организуют «Экодемию»

Бурятия, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии этим летом организуют лагерь «Экодемия». Он будет проходить в Забайкальском и Тункинском нацпарках.

Как сообщается «Заповедного Подлеморья», Забайкальский нацпарк посетят 80 волонтёров. Они будут помогать по сохранению удивительной природы Чивыркуйского и Баргузинского заливов. Для сохранения естественных ландшафтов и их компонентов здесь нужно создать и обслуживать туристско-рекреационную инфраструктуру.

– Здесь и пригодится помощь волонтёров. Это строительство и обустройство экологических пеших троп «Птичье Царство» Баргузинского залива, экотропы «Тропа испытаний», обустройство туристических стоянок и сбор мусора в труднодоступных бухтах Чивыркуйского залива, – говорят в «Заповедном Подлеморье».

Тункинский нацпарк набирает волонтёров для обустройства и строительства лагеря «Экодемия» в живописной местности Саган-ухан. Также они займутся обустройством экологической тропы, протяженностью 1,5 км на одноимённый минеральный источник, сообщает пресс-служба нацпарка.