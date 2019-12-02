На Байкале на полуострове Святой Нос зафиксировано слабое землетрясение

Бурятия, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Слабый подземный толчок зафиксировала геофизическая служба в ночь на 2 декабря на байкальском полуострове Святой Нос в Бурятии. Данные об этом содержатся на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 23:04 1 декабря в точке с координатами 53.73 градуса северной широты 108.84 восточной долготы. Эпицентр находился в центральной части полуострова Святой Нос на расстоянии 13 км от берега Чивыркуйского залива.

Землетрясению присвоен 7,7 энергетический класс, магнитуда – 2. Жители поселка Курбулик ощутили толчки в 3 балла.