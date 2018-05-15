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Байкал
16.05.2018

На Байкале организуют «Эколагерь добровольцев»

Иркутский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный волонтёрский центр открывает набор волонтёров в «Эколагерь добровольцев» на берегу озера Байкал в местности Харгино в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лагерь пройдет с 15 по 23 июля 2018 года. Помимо того, что волонтёры пройдут курс начинающего эколога, они помогут в обустройстве пикниковых зон, обустройстве пеших маршрутов.

Для того чтобы стать волонтёром в лагере, необходимо самостоятельно доехать до Иркутска. Все остальные расходы оплачивают организаторы.

Проект осуществляется при грантовой поддержке Росмолодёжи при сотрудничестве с Прибайкальским национальным парком и министерством по молодёжной политике Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • Заявку в «Эколагерь добровольцев» можно направить по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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