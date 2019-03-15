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Байкал
17.03.2019

На Байкале появятся оздоровительный комплекс и бассейны с биотермальными водами

Бурятия, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Бурятии южнокорейский инвестор планирует построить международный туристско-рекреационный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

По словам генерального директора ООО «ГЕО РБК» Бато Очирова, комплекс расположится на площади 280 гектаров, где будут построены следующие объекты: крупный гостиничный комплекс, гостевые дома, оздоровительно-реабилитационный комплекс с бассейнами с биотермальными водами, эко-парк, спортивные сооружения и т.д. Также, при строительстве будут соблюдены все экологические требования для центральной экологической зоны, а инженерная инфраструктура «Байкальской гавани» позволит исключить любое негативное воздействие на Байкал.

– Бурятия получит мощный импульс для своего экономического развития. Наши инвестиции в развитие экологически безопасной курортной среды на Байкале – это только первый этап работы. За мной сюда придут крупные корейские компании, которые убедятся в том, что здесь есть условия для развития бизнеса и вложения инвестиций, – сказал председатель совета директоров компаний «GEO GROUP» Ву Таеквонг.

Отметим, что компания «GEO GROUP» стала уже вторым корейским инвестором, заявляющимся на статус резидента ОЭЗ в Бурятии после перезапуска проекта. Этот резидент на участке «Турка» планирует построить визитно-информационный центр, выставочную площадку, ресторан, мини-гостиницу и гостевые дома премиум-класса.

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