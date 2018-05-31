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31.05.2018

На Байкале предлагают вслед за омулем запретить ловить сига и хариуса

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - После запрета на вылов байкальского омуля рыбаки перенацелились на сига и хариуса. В связи с этим рассматривается предложение запретить добычу и этих видов рыб. Об этом 30 мая на первом форуме Байкальской природоохранной прокуратуры заявил заместитель начальника отдела госконтроля Ангаро-Байкальского территориального Ринат Енин.

– Промышленная добыча этих видов рыбы происходит с применением орудий, идентичных тем, какие использовались при вылове омуля, – сказал он.

Напомним, запрет на вылов омуля ввели с 1 октября 2017 года. Для любителей возможность порыбачить оставлена только на зиму.  Промышленный лов омуля также могут вести коренные малочисленные народы Сибири, проживающие в Северобайкальском и Баргузинском районах республики Бурятия. Однако только за четыре месяца этого года было изъято 660 кг запрещенного к добыче омуля и других видов рыбы. Кроме того, на рынках омуля продают под видом пеляди.

Эксперты полагают, что запрет на вылов омуля позволит восстановить запасы за пять-семь лет. Однако, по мнению специалистов, уповать на искусственное рыборазведение не стоит, нужно создавать естественные нерестилища и следить за ними.

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