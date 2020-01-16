На Байкале продолжается ледостав

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ледовая обстановка на Байкале пока остаётся нестабильной. Местами лёд только начинает вставать, а там, где он есть, наблюдаются постоянные его подвижки с образованием трещин и торосов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, по берегу Слюдянки вдоль берега мыса Шаманский толщина льда составляет 5-10 см. От мыса Шаманский до посёлка Култук примерно 3-4 км – открытая вода. В Байкальске у берега толщина льда 17 см, на удалении 100 метров от берега – 11 см.

В Листвянке толщина льда составляет 5-7 см. На удалении от берега 1-1,5 км – открытая вода. В районе мыса Листвяничный в сторону посёлка Большие Коты – торосная полоса на расстоянии от берега 300-500 м. Толщина льда 10-12 см.

В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда 10-20 см. Ледовый покров не стабилен. В 300-500 м. от берега, по направлению к бухте Песчаная, наблюдается становая трещина, местами открытая до 30 см.

В проливе Ольхонские ворота на Малом море толщина льда составляет 15-20 см. Снежный покров по всей площади 5-7 см. В заливах Мухор, Базарная, Куркутский, лёд толщиной от 30 до 45 см. В «Большом море» на удалении от берега 1,5 км – открытая вода. От мыса Улан-Хада до полуострова Хунык – становая щель протяжённостью 3 км., от мыса Улан-Хада до мыса Улахта – становая щель протяжённостью 5 км.