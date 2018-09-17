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Байкал
18.09.2018

На Байкале с августа изъяли больше 600 килограммов нерестового омуля

Иркутская область, Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и Бурятии с 1 августа изъяли во время рейдом более 600 кг незаконно добытого омуля, который до 15 ноября находится на нересте. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Всего инспекторы за это время провели 90 оперативных рейдов, в результате которых выявлено 106 нарушений законодательства о рыболовстве. Из них в следственные органы МВД направлено для рассмотрения 11 материалов.

Наложено штрафов на сумму 140 тысяч рублей, предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба на сумму 128 тысяч рублей. Изъято 28 единиц водного транспорта, 13 единиц лодочных моторов, 110 единиц сетных орудий лова общей длиной 6,8 тысяч метров.

Напомним также, что с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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Их Кяхтинского музея в Бурятии украли ожерелье из янтаря и головной убор с кораллами

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Неизвестные грабители вынесли из Кяхтинского краеведческого музея два ценных экспоната. Преступников разыскивает ГУ МВД по Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской полиции.

Добычей грабителей стали ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор с кораллами. Заявление о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции от руководителя музея.

Он сообщил, что нападение было свершено ночью. Двое злоумышленников обманом вынудили сторожа открыть входную дверь и, с применением насилия, не опасного для жизни, унесли два музейных экспоната.

СПРАВКА:

  • Кяхтинский краеведческий музей – один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 году. Является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты.
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