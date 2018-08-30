|Байкал
|31.08.2018
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На Байкале с поличным поймали браконьеров – они наловили 144 хвоста омуля
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Иркутский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал в районе поселка Листвянка Иркутского района задержаны два местных жителя, занимавшихся браконьерским выловом байкальского омуля. У них изъяли орудия лова и 144 хвоста рыбы.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьеров, составил более 33 тысяч рублей.
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