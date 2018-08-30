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Байкал
31.08.2018

На Байкале с поличным поймали браконьеров – они наловили 144 хвоста омуля

Иркутский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал в районе поселка Листвянка Иркутского района задержаны два местных жителя, занимавшихся браконьерским выловом байкальского омуля. У них изъяли орудия лова и 144 хвоста рыбы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьеров, составил более 33 тысяч рублей.

СПРАВКА:

  • 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. Незаконный вылов омуля влечет уголовную ответственность – до двух лет лишения свободы.

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