На Байкале задержали браконьеров с 26 килограммами нерестового омуля

Бурятия, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии задержали браконьеров на озере Байкал. При них было более 26 килограммов нерестового омуля, сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальных рыбаков задержали в нескольких километрах от села Посольское при проведении рейда. Все трое оказались уроженцами Кабарнского района Бурятии. Теперь им грозит уголовно дело по статье 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

Из незаконного оборота изъяты рыболовные снасти, две резиновые лодки и сети длиной более 140 метров.

Напомним, 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. При этом в Росрыболовстве отмечают, что в Иркутской области снижается число браконьеров-рыболовов.

В 2018 году рыбоводные заводы «Главрыбвода» впервые за пять лет заложили на инкубацию больше 500 млн икринок байкальского омуля. Чтобы восстановить популяцию омуля, ежегодно нужно выпускать около 400 млн личинок в озеро. Большереченского и Селенгинского заводов вполне для этого достаточно, сейчас они не загружены даже наполовину при мощности в 4,5 млрд икринок. В 2021 году их планируется реконструировать.