На Байкале закрыт пеший турмаршрут «Ангасолка – Слюдянка»

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На водных объектах Иркутской области продолжается таяние льда. Закрыт пеший туристический маршрут «Ангасолка – Слюдянка», ориентировочные метки сняты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В районе посёлков Листвянка, Большое Голоустное лед приобрел игольчатую структуру и напитан водой. Вдоль береговой линии наблюдаются забереги на расстоянии до 1,5 метров от берега, местами открытая вода. В районе населенного пункта Порт Байкал - разрывы ледового поля. От истока реки Ангары до посёлка Бурдугуз - открытая вода.

В Слюдянском районе вдоль береговой линии озера наблюдаются промоины. Многочисленные трещины на всей площади ледового поля наполнены водой, максимальная ширина трещин достигает 30 сантиметров.

Открытая вода наблюдается в проливе Ольхонские ворота на Байкале. В районе мысов Улан-Хада, Улирба, Кобылья голова значительно увеличились размеры промоин. Максимальная промоина - 30х40 метров - находится в районе мыса Улирба.

Становая трещина носит динамический характер, ее ширина достигает двух метров.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам информируют о недопустимости выезда и выхода на весенний лёд из-за высокого риска провала.