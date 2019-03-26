На Байкале незаконно обустроили лагерь для съемок фильма об автогонках на льду

Ольхонский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура пресекла незаконную деятельность по использованию акватории пролива Малое море озера Байкал, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации о размещении на льду озера Байкал мест общего пользования, неконтролируемого автотуризма проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства. Привлечены специалисты Байкальского управления Росприроднадзора, «Заповедного Прибайкалья», сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения, ГИМС, ОГИБДД, УФМС.

– Установлено, что юридическое лицо в нарушение норм водного законодательства на территории пролива Малое море в районе острова Огой на основании согласования с администрацией Ольхонского района разместило временный лагерь для видеосъемок фильма об автомобильных соревнованиях на льду, – говорят в прокуратуре.

В адрес генерального директора компании и мэра муниципального образования внесены представления о незамедлительном устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено два сотрудника. В течение суток после окончания проверки лагерь ликвидирован, последствия деятельности устранены.

Кроме того, на маршруте «поселок Хужир – мыс Хобой» проверили автотранспорт на наличие разрешений на посещение особо охраняемой природной территории. Был составлен один протокол об административном правонарушении.