На Байкальском водном форуме обсудили вопросы обращения с мусором и развития экотуризма

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В первый день второго Байкальского международного водного форума, который проходит в Иркутске 20-21 сентября, участники обсудили вопросы соблюдения природоохранного законодательства, развития туризма, а также провели деловую игру для молодёжи и благотворительный баскетбольный матч с участием всемирно известного спортсмена Андрея Кириленко.

В программу первого дня форума включили круглый стол с представителями федеральных ведомств, во время которого стороны попытались найти механизмы эффективной работы по разным направлениям. Особенно много проблем выявилось при обсуждении перехода но новую систему обращения с отходами. Как оказалось, для региональных операторов в Иркутской области уже после проведения конкурса стало очевидно, что ряд изменений в законодательстве может привести к банкротству. Замминистра природных ресурсов и экологии Ивана Валентика пообещал подробно разобраться в вопросе и предложил ряд инициатив, которые упростят работу региональных операторов.

Кроме того, за круглым столом обсудили и формирование нацпроекта «Экология». По словам замминистра, который и курирует его, сейчас проект фактически готов, практически по всем параметрам достигнуты соглашения и подтверждено финансирования. Однако конкретных показателей Иван Валентик не назвал. Напомним, по нацпроекту «Экология» в том числе предусмотрены мероприятия по охране уникальной водной системы Байкала. Ранее сообщалось, что всего на сохранение озера Байкал потратят 32,6 млрд рублей. Среди работ, которые планируется профинансировать, – строительство очистных сооружений для сточных вод, поступающих в озеро, очистка близлежащих территорий от загрязнений и выпуск мальков осетра и омуля в озеро.

Отдельным блоком в этом году выделили вопросы развития экотуризма на Байкальской природной территории. Стоит отметить, что Иркутская область стала одним из 35 регионов, вошедших в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Регион представлен туристско-рекреационным кластером «Ворота Байкала». Этой теме был посвящён отдельный блок вопросов.

Кроме того, эксперты коснулись уже традиционной проблематики влияния рекреационных нагрузок на окружающую среду в целом и качество воды, в частности, стратегии управления туристскими потоками в Байкальском регионе, а также возможностям господдержки экотуризма.

В рамках форума на площадке Сибэкпоцентра провели и деловую игру «Молодёжная модель. Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: байкальское измерение». Молодежная стратегия: Байкал-2030». В соревновании приняли участие пять команд – «Экономическая безопасность», «Энергетическая и транспортная безопасность», «Подготовка кадров для региона», «Продовольственная и сельскохозяйственная безопасность», «Устойчивое природопользование и экологическая безопасность». Каждая из групп представила своё видение будущего Байкальского региона.

Завершился первый день форума благотворительным баскетбольным матчем «Шаг вместе». На площадке «Труда» встретились две команды - «Иркутская область» и «Звезды форума». В состав команды «Иркутская область» входили: президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, известный российский бобслеист, заслуженный мастер спорта России Александр Зубков, профессиональный баскетболист, заслуженный мастер спорта России Сергей Быков, российский пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, министр спорта Иркутской области Илья Резник, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский, депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко и другие. Тренер – президент федерации баскетбола Иркутской области Юрий Ковалев.

В команде «Звезды форума» играли: первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «ЛОКОМОТИВ» Ольга Алимирзоева-Панкова, актер театра и кино Виталий Абдулов, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов, генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, российский игрок в пляжный футбол, чемпион России Андрей Мельников, известный российский бобслеист Алексей Негодайло, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Красноштанов и другие. Тренер команды – олимпийский чемпион по баскетболу, Заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

Матч закончился со счётом 82:82. Перед началом матча детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья Левченко вручила десять кресел-колясок.