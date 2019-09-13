На берегу Байкала появится арт-резиденция

Бурятия, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ремесленники создают арт-резиденцию «Устье» на берегу озера Байкал. Первый этап строительства в бурятском посёлке Кедровая-Сибирская уже завершён. Об этом сообщают организаторы.

На отдельном участке за лето ремесленники построили три гостевых домика, избу мастеров, создали бытовую инфраструктуру и организовали открытые мастерские по керамике, кузнечному делу и резьбе по дереву. Автор проекта, иркутянин Иван Кравченко, планирует, что уже в следующем году «Устье» станет точкой притяжения творческих людей и туристов.

Концепция подразумевает создание зоны свободного творчества с комфортными условиями проживания и работы, сочетающую в себе туризм и самобытное ремесленничество. По задумке авторов проекта, человек из любой точки мира может приехать в «Устье», по территории которого протекает горная река и далее впадает в Байкал, а буквально за забором начинается тайга. Гости резиденции смогут не только отдохнуть в живописном месте, также поработать с мастерами, пройти обучение и сделать себе сувенир на память. Также предполагается, что в резиденцию будут приезжать музыканты и давать на берегу озера концерты.

Средства для строительства новой арт-резиденции частично были получены через краудфандинговую площадку , а также за счёт грантовой поддержке всероссийского конкурса молодёжных проектов «Творческие инициативы» форума «Таврида».

В 2020 году авторы проекта планируют построить многофункциональную мастерскую, развить инфраструктуру Устья и принять первых гостей.