На берегу Байкала спасатели отогнали медведя от туриста

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 7 апреля спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО помогли туристу из Иркутска, который во время похода на КБЖД столкнулся с медведем.

Как сообщает пресс-служба организации, мужчина остановился на ночлег в семи километрах южнее мыса Толстый. Чуть позже к его палатке подошел медведь. Пока тот ел продукты, иркутянин безуспешно пытался отогнать зверя охотничьими петардами, после чего влез на дерево и принял решение вызвать спасателей.

– Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола на аэроглиссере «Пиранья», через полчаса прибыли к месту происшествия, ориентируясь на свет фонарика. Мужчина находился на дереве, в 30 метрах от берега Байкала. Зверь, конечно, испугавшись рева нашей техники, убежал. Пострадавший спустился с дерева, собрал палатку и вещи. Мы транспортировали его на базу БПСО, – прокомментировал спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Бирюков.

От дальнейшей помощи турист отказался. Он вызвал такси и в удовлетворительном состоянии покинул базу Байкальского поисково-спасательного отряда.