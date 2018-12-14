На «Горе Соболиной» открылся зимний сезон «Точка отрыва»

Байкальск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Долгожданное праздничное открытие зимнего сезона прошло на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Байкал». Одновременно встречали зиму, зимний спорт, именитых гостей и любимые сервисы вместе с близкими и друзьями. Все мероприятия прошли «на ура», торжественная программа очаровала присутствующих, а задала тон открытию Амбассадор сезона – спортсменка с мировым именем – Екатерина Тудегешева, говорят организаторы. Заслуженного мастера спорта, двукратную чемпионку мира по сноуборду, победительницу общего зачета Кубка мира, девятикратную чемпионку России по сноуборду Екатерину Тудегешеву называют в спортивных кругах «Русская торпеда». Профессионалы понимают, о ком идет речь, и потому ждали ее с нетерпением. В рамках открытия сезона Екатерина Тудегешева провела три мастер-класса – для детских спортивных групп, взрослых и профессиональных групп, как и было запланировано. А затем мы все вместе открыли сезон. На открытии царила творческая дружеская атмосфера: вызвал безусловный восторг парад профессионалов во время массового спуска: лидировали спортсмены на снегоходах, за ними – инструкторы и далее – ученики спортивных школ под руководством Амбассадора. Бурю эмоций и радостное настроение вызвали прочие торжественные мероприятия – яркое фаер-шоу, вечерний праздничный ужин в кафе-баре, розыгрыш призов, конкурсы и игры.



В «Гранд Байкале» отмечают, что у сезона «Точка отрыва» необычная программа и новые услуги: действуют сезонные абонементы на безлимитное катание «Свой в доску» и «Две сорванные башни». Это две уже известные любителям курорта выгодные акции, которые позволяют желающим кататься больше, а платить меньше. Первая дарит пятикратно уменьшенную цену на катание при условии проживания в отелях курорта, а вторая акция разрешает кататься на двух горах по цене одной. Всем заинтересованным предлагается следить за новостями на сайте курорта «Гора Соболиная», а также в социальных сетях. – В ближайшем будущем согласно программе курорта откроется обновленный парк-отель «Соболинка». Также начнет свою дневную и ночную работу бургерная «Прожарка» – универсальное атмосферное заведение, включающее в себя караоке-клуб, бар, чилл-аут и кальянную. Будем рады видеть вас во всех кафе и бистро курорта, а бургерную стоит посетить сразу, – отмечают организаторы. В целом курорт ожидает глобальное улучшение инфраструктуры. После празднования Нового года начнутся работы по проектированию новых канатных дорог, а через год уже планируют строить первую из них – двухкилометровую скоростную кресельную дорогу на восточной трассе. К 2023 году предполагается соорудить еще три канатные дороги, а также приблизительно семь километров новых трасс и дополнительные объекты у подножия горы – сервисный центр с пунктом проката, фудкортом, детским клубом и другой гостевой инфраструктурой, на восточном склоне – новый всесезонный трехзвездочный отель на 100 номеров с возможностью выхода на склоны. – «Гора Соболиная» всегда развивается, расширяет количество услуг и держит сервис на высоте. Сегодня это один из самых престижных и посещаемых горнолыжных курортов, который располагает мощной инфраструктурой. На «Горе Соболиной» к вашим услугам три гостиницы на любой вкус и бюджет, здесь есть вуки-парк, спорткомплекс, SPA-центр, множество уютных кафе и бистро по всей территории, – напоминают организаторы. У «Горы Соболиной» в арсенале и специальные возможности: варианты детского отдыха, проекты неординарного проведения свадеб и различных мероприятий, банкетов, профессиональное сопровождение конференций. – Проводите наступивший сезон вместе с нами, приобретайте абонементы и учитесь у одной из лучших сноубордисток в мире. Екатерина Тудегешева курирует этот и следующий год – Амбассадор будет приезжать и проводить мастер-классы и фотосессии. Мы всегда помним о том, что те, кто влюблен в лыжи и сноуборд, – люди особые. У них есть свой характер, свои пристрастия и даже свой кодекс правил поведения. Присоединяйтесь, если горная снежная трасса давно зовет вас и манит. Здесь круты и люди, и склоны. Ждем вас, – говорят в «Гранд Байкале». ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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