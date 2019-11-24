На Горе Соболиной в Байкальске состоится 7 декабря состоится открытие сезона «Точка отрыва 2.0»

Байкальск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий туроператор Иркутской области компания «Гранд Байкал» 7 декабря открывает новый горнолыжный сезон «Точка отрыва 2.0.» в Байкальске.

На «Зажигательном открытии» будет проводиться несколько мероприятий, посвященных долгожданному новому сезону, сообщает пресс-служба компании. Среди них торжественный массовый спуск при участии детской школы сноуборда «Соболек» (ратрак, снегоход), музыкальная уличная программа с ведущими (Виктор Зезюля и Никита Непомнящий), розыгрыш годового абонемента на катание, а также вечернее шоу в кафе «Бугель Вугель» в сопровождении музыкальной группы.

В день открытия сезона 2019 года впервые Гора Соболиная приглашает увидеть вечерний спуск в море огней, света и фейерверков.