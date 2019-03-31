На КБЖД запустили экскурсионные рельсовые автобусы

Слюдянский район, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2019 года на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) запустили экскурсионные рельсовые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В компании отмечают, что рельсовые автобусы вызвали большой интерес у туристов. Кроме того, значительный рост пассажиропотока фиксируют на путешествиях на паровозной тяге, доступных круглый год. Прирост составляет более 20%. В минувшем 2018 году на КБЖД было организовано 157 подобных рейсов, перевезено почти 12 тысяч пассажиров. При этом годом ранее было около 9,5 тысяч.

Экскурсионные пригородные поезда по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал курсируют в туристический сезон с мая по октябрь. Такие путешествия по КБЖД в прошлом году совершили около 40 тысяч человек. Для повышения туристической привлекательности инфраструктура Кругобайкальской дороги с 2016 года приводится к ретро-стилю.