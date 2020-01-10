На Малом море устроят масштабный ледовый городок

Ольхонский район, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Праздник культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» пройдёт в феврале 2020 года на острове Ольхон на льду озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба зимнего фестиваля «Зимниада».

Возле посёлка Хужир на льду Байкала построят ледовый городок со сценой, кафе, фотозоной ледовыми композициями, выполненными участниками конкурса ледовой скульптуры. Это будет первый масштабный ледовый городок на Малом море.

Международный конкурс ледовой скульптуры стартует 16 февраля и завершится награждением победителей на церемонии открытия фестиваля 22 февраля. Тема работ «Лед – это жизнь».

С 22 по 24 февраля для гостей Ольхона и жителей организуют тематические выступления творческих коллективов, спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы, дегустации блюд русской и бурятской кухни.