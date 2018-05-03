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Байкал
04.05.2018

На Ольхоне из-за попустительства нацпарка образовалась свалка возле мусорных контейнеров

Ольхонский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон на территории Прибайкальского нацпарка переполненные мусорные контейнеры и площадь вокруг них очистили по представлению прокуратуры.

Ранее инспекторы установили, что сотрудники нацпарка ненадлежащим образом исполняли свои обязанность по вывозу мусора. В итоге Байкальская природоохранная прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья».

Сейчас захламлённый участок национального парка очищен от бытовых отходов, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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