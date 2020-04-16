На Ольхоне оштрафовали москвича и его друзей за посещение нацпарка без разрешения

Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники опергруппы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на Ольхоне оштрафовали москвича и его местных друзей за посещение нацпарка без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

– Должностные лица разъяснили туристу и его спутникам правила поведения в границах ООПТ, а также напомнили о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Компанию попросили покинуть территорию национального парка, однако просьба действия не возымела: пришлось составлять протокол. Согласно документу нарушителям грозит штраф в размере 3-4 тысячи рублей каждому, – говорится в сообщении.

Сотрудники также установили еще 10 туристов, посетивших территорию нацпарка без разрешения.

Кроме того, один из местных жителей нарушил правила пожарной безопасности. Мужчина выжигал хворост и сухую траву в непосредственной близости к незащищенной кромке леса. За это на него составлен административный протокол.