|Байкал
|15.08.2018
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На Ольхоне открылась фотовыставка «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья»
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Ольхонский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Хужир на острове Ольхон открылась выставка фотографий «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья».
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», выставка организована в концертном зале усадьбы Никиты Бенчарова. Присутствовавшие на открытии туристы из Москвы, Латвии и Эстонии особо заинтересовались природой Байкало-Ленского заповедника.
Выставка будет экспонироваться в Хужире до начала сентября.
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