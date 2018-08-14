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15.08.2018

На Ольхоне открылась фотовыставка «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья»

Ольхонский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Хужир на острове Ольхон открылась выставка фотографий «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья».

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», выставка организована в концертном зале усадьбы Никиты Бенчарова. Присутствовавшие на открытии туристы из Москвы, Латвии и Эстонии особо заинтересовались природой Байкало-Ленского заповедника.

Выставка будет экспонироваться в Хужире до начала сентября.

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