На Ольхоне открылась фотовыставка «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья»

Ольхонский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Хужир на острове Ольхон открылась выставка фотографий «Животный мир и природа Заповедного Прибайкалья».

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», выставка организована в концертном зале усадьбы Никиты Бенчарова. Присутствовавшие на открытии туристы из Москвы, Латвии и Эстонии особо заинтересовались природой Байкало-Ленского заповедника.

Выставка будет экспонироваться в Хужире до начала сентября.