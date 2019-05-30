На Ольхоне проведут митинг против включения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка

Ольхонский район, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Хужир на острове Ольхон 3 июня проведут митинг жителей, которые выступают против включения населённых пунктов в границы Прибайкальского национального парка. Об этом сообщили организаторы.

Напомним, границы нацпарка должны были утвердить в 2018 году. Вопрос о границах стоит особенно остро в Ольхонском районе и на острове Ольхон. Изначально в 1986 году, когда был образован нацпарк, в него вошли земли двух видов переданные из лесхозов и введенные в границы – агропромышленные территории колхозов. Позднее приусадебные участки в населённых пунктах Прибайкалья нарезались как раз из этих колхозных земель, и в собственность жители приобретали как раз участки из этих земель.

Сейчас из-за того, что границы нацпарка не поставлены на кадастровый учёт, тормозится развитие населённых пунктов. Кроме того, пока границы окончательно не установлены, ситуация на прилегающих к нему территориях остается слишком неопределенной для развития туризма, говорят представители бизнеса.

Ранее жители посёлка Хужир уже выступили против вхождения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка. Тогда же стало известно, что в конце 2018 года прокуратура опротестовала проект границ национального парка с исключёнными из него населёнными пунктами.

– Тем самым процедура утверждения границ была искусственно остановлена. На каком основании Байкальская природоохранная прокуратура распоряжается землями РФ непонятно. Действия прокуратуры приводят к дестабилизации обстановки в районе. Сотрудники нацпарка незаконно проводят рейды по частным подворьям и проверяют законность построенных объектов, вызывая тем самым конфликт с местными жителями, нарушая их конституционные права на неприкосновенность жилища и частную собственность, – заявляют организаторы митинга, который будет проходить 3 июня.

Председатель Иркутского отделения РГО, главный редактор эколого-географической газеты Байкальского региона «Исток» Леонид Корытный ранее рассказал, что Прибайкальский нацпарк существует с 1986 года и тогда же было дано описание его границы, но в картографическом виде она никогда не утверждалась, а работа нацпарка проходила на площади вдвое меньше, в основном на лесных землях. В итоге нацпарк решил поставить границы на кадастровый учет. Для этого парк заказал в конце 2018 года Институту географии ИНЦ СО РАН работу по уточнению границы на нескольких участках, которая была выполнена в срок. Однако прокуратура выяснила, что других документов, кроме положения о Прибайкальском нацпарке 1980-х годов, не существует, и потребовала провести границу по документам 30-летней давности. В итоге в марте 2019 года учёным пришлось корректировать проект.

В свою очередь, представители прокуратуры ранее уже озвучили свою позицию.

– Речь идет, в том числе, о введении в заблуждение местного населения. Интересы поселений, что они входят в границы нацпарка, ущемляются сейчас, потому что в ЕГРН нет сведений об их границах. А это усложняет процесс функционального зонирования этой территории – разделения ее на участки, где запрещена любая деятельность (заповедные) и иная, – сказала ранее замначальника отдела дел по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Юлия Коненкова.

Как она отметила, в законодательстве прописано, что в границах нацпарка могут находиться населённые пункты, Иркутская область и Прибайкальский нацпарк – не единственная такая территория. В отношении таких земель устанавливается зона хозяйственной деятельности, где разрешены все те ее виды, которые не наносят урона природной среде и необходимы для обеспечения функционирования населенного пункта.

– Однако вопрос стоит в другом – в распоряжении земельными ресурсами. Да, он острый. Тех собственников, чьи права возникли законно, никто не трогает, изымают те земли, которые по документам были предоставлены для индивидуального жилищного строительства, а по факту там выросла турбаза, – сказала Юлия Коненкова.

К слову, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 апреля 2019 года во время оглашения послания о положении дел в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на нынешний год сообщил, что вопрос должен решиться в ближайшее время.