На Ольхоне разработали новый турмаршрут – «Хранитель Байкала»

Ольхонский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон в 2019 году подготовили проект паспорта маршрута «Хранитель Байкала». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Напомним, в 2018 году местности Узуры в 9,5 км к югу от мыса Хобой установили скульптуру «Хранитель Байкала» авторства Даши Намдакова. В этом году территорию вокруг изваяния должны были благоустроить.

Также в 2019 году «Заповедное Прибайкалье» намерено разработать новый маршрут в Онгуренском лесничестве. Кстати, в 2018 году также были оформлены два маршрута. Один из них занимает 13 км. Это однодневный маршрут от посёлка Большое Голоустное Иркутского района до озера Сухого. Он проходит через падь Харахаиха и падь Ушканья. Этот маршрут проходит по лесу и горам Приморского хребта. Вблизи пади Ушканья есть интересный объект, заслуживающий, по мнению экспертов, статуса памятника природы – скальные стенки, которые «врезаны» в склон горы.

Маршрут кордон Харгино – рудник Харгино протяженностью 4,5 километра наверняка заинтересует любителей истории региона. Рудник Харгино, где с 18 века добывали кварцитовый песок для развивающейся стекольной промышленности, стал практически музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть желоб, по которому спускали песок, развалившиеся жилища каторжан, остатки железной дороги.