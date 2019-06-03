ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Байкал
04.06.2019

На Ольхоне разработали новый турмаршрут – «Хранитель Байкала»

Ольхонский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон в 2019 году подготовили проект паспорта маршрута «Хранитель Байкала». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Напомним, в 2018 году местности Узуры в 9,5 км к югу от мыса Хобой установили скульптуру «Хранитель Байкала» авторства Даши Намдакова. В этом году территорию вокруг изваяния должны были благоустроить.

Также в 2019 году «Заповедное Прибайкалье» намерено разработать новый маршрут в Онгуренском лесничестве. Кстати, в 2018 году также были оформлены два маршрута. Один из них занимает 13 км. Это однодневный маршрут от посёлка Большое Голоустное Иркутского района до озера Сухого. Он проходит через падь Харахаиха и падь Ушканья. Этот маршрут проходит по лесу и горам Приморского хребта. Вблизи пади Ушканья есть интересный объект, заслуживающий, по мнению экспертов, статуса памятника природы – скальные стенки, которые «врезаны» в склон горы.

Маршрут кордон Харгино – рудник Харгино протяженностью 4,5 километра наверняка заинтересует любителей истории региона. Рудник Харгино, где с 18 века добывали кварцитовый песок для развивающейся стекольной промышленности, стал практически музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть желоб, по которому спускали песок, развалившиеся жилища каторжан, остатки железной дороги.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 4 июня 2019 года04.06.2019
2019-06-04-05-57-17
На Ольхоне разработали новый турмаршрут – «Хранитель Байкала»04.06.2019
Ольхонский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон в 2019 году подготовили проект паспорта маршрута «Хранитель Байкала». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Музей Ёрдынских игр и «Гостевая Байкала» получили президентские гранты04.06.2019
2019-06-04-02-56-01
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 37 проектов победили в первом конкурсе 2019 года президентских грантов. Общая сумма финансирования составит 43 млн рублей.
Для ликвидации отходов БЦБК предложено 62 способа03.06.2019
-62-
Байкальск, 03.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Для ликвидации отходов БЦБК предложено 62 способа. Выбрать самые эффективные технологии предстоит сотрудникам Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству «ВЭБ Инжиниринг» Александр Фролов на публичных слушаниях по нынешнему состоянию дел на объекте.
КБЖД «украсили» оранжевыми платформами03.06.2019
2019-06-03-04-24-08
Слюдянский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Возле знаменитой Итальянской стенки на КБЖД установили ярко-оранжевую платформу. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала иркутский гид Наталья Кайгородова.
На Ольхоне проведут митинг против включения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка31.05.2019
Ольхонский район, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Хужир на острове Ольхон 3 июня проведут митинг жителей, которые выступают против включения населённых пунктов в границы Прибайкальского национального парка. Об этом сообщили организаторы.
Летний турсезон в Южном Прибайкалье откроют 8 июня30.05.2019
-8-
Слюдянский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие летнего туристического сезона в Южном Прибайкалье в 2019 году ознаменуется сразу двумя мероприятиям, которые пройдут в Слюдянском районе 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Байкал вошел в топ-5 для отдыха на озерах России летом 2019 года29.05.2019
-5-2019-
Байкальск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошел в перечень пяти самых популярных мест для отдыха на озерах России летом 2019 года.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 28 мая 2019 года28.05.2019
tu280519
Волонтёры-победители конкурса РГО помогут благоустроить Прибайкальский нацпарк28.05.2019
2019-05-28-04-27-11
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкальский национальный парк примет 20 волонтёров, победивших в конкурсе на участие в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба организации.
На Ольхоне планируют создать «Избу-гадальню» для экскурсий-квестов27.05.2019
2019-05-27-10-02-20
Ольхонский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект этно-объект «Изба-гадальня» в урочище Песчаная на острове Ольхон получил грант конкурса «Малая культурная мозаика-2019». Об этом сообщают организаторы.
Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений26.05.2019
2019-05-26-03-28-33
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал.
Не ошибитесь кнопкой на клавиатуре: "н Иркутск" или "л Иркутск" — и все равно попадите в город Иркутск!25.05.2016
-q-q-q-q-
Среди поисковых запросов Яндекса довольно часто встречаются неожиданные: н Иркутск или л Иркутск — но, очевидно, их странность объясняется просто: тысячи людей делают запрос г Иркутск (имея в виду "город Иркутск") и некоторые из них ошибаются соседними клавишами. Еще бы не ошибиться: ведь столица Восточной Сибири — это ворота на Байкал, манящий туристов, и сам по себе город, где немало красивых мест и достопримечательностей.
В Байкальский заповедник весной залетели несколько нетипичных для территории птиц24.05.2019
2019-05-24-08-03-25
Бурятия, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском заповеднике отмечены встречи с нетипичными для территории птиц. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Байкальском заповеднике открыли вторую точку кольцевания птиц24.05.2019
Бурятия, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В середине мая 2019 года сотрудники Байкальского государственного заповедника открыли новую точку кольцевания птиц. Она расположена в посёлке Танхой на территории полевого волонтёрского лагеря, находящегося недалеко от центральной усадьбы заповедника, сообщает пресс-служба учреждения.
Приставы убедились, что строительство завода в Култуке прекращено24.05.2019
2019-05-24-03-51-56
Слюдянский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы контролируют исполнение судебного решения по поводу строительства завода по розливу воды в Култуке и Байкальске.
«Праздник чистоты» на Байкале стартовал с побережья Малого моря23.05.2019
2019-05-23-03-26-45
Ольхонский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Малом Море в Ольхонском районе 23 мая стартовала волонтёрская акция «Праздник чистоты». Об этом сообщают организаторы.
В Байкальском заповеднике пройдут мероприятия в рамках Международного дня биологического разнообразия22.05.2019
2019-05-22-08-03-12
Бурятия, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Международного дня биологического разнообразия Байкальский государственный заповедник проведет ряд мероприятий.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 21 мая 2019 года21.05.2019
tu210519
На Ольхоне впервые за последние годы заметили рысей21.05.2019
2019-05-21-04-39-37
Ольхонский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году на острове Ольхон впервые за последние несколько лет обнаружили следы рысей – самки и её детеныша. Их нашёл инспектор «Заповедного Прибайкалья», сообщает пресс-служба учреждения.
Минприроды РФ намерено в ближайший месяц определиться с технологией рекультивации БЦБК21.05.2019
2019-05-21-03-57-56
Байкальск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по рекультивации отходов БЦБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В «Воротах Байкала» намерены создать арт-кластер20.05.2019
2019-05-20-07-52-28
Байкальск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект арт-кластера на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» представили на Байкал Бизнес форуме-2019 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Байкал-Тотем».
Иркутская область пополнилась десятком новых туристических маршрутов в 2019 году16.05.2019
-2019-
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область пополнилась десятком новых туристических маршрутов в 2019 году. Об этом сообщила начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон.
Смотровые площадки, вывески и туалеты - парк природы "Мыс Бурхан" на Ольхоне благоустроят за 3,2 миллиона рублей16.05.2019
Ольхонский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Хужирского муниципального образования проводит электронный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства парка природы "Мыс Бурхан" и прилегающей территории. На эти цели планируется потратить 3 221 040 рублей из бюджета Хужирского МО.
Агентство по туризму Приангарья: больше половины туристов довольны качеством байкальских сувениров15.05.2019
2019-05-15-08-43-32
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше половины туристов довольны качеством байкальских сувениров. Такие данные озвучила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова на круглом столе «С Байкала с любовью. Какие сувениры местные производители предлагают на память туристу?» 15 мая.
На Байкале начался навигационный период15.05.2019
2019-05-15-03-29-47
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 15 мая на акватории озера Байкал и водохранилищах Приангарья началось движение судов – навигационный сезон в регионе полностью открыт.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 14 мая 2019 года14.05.2019
tu140519
Сергей Тен: без учета мнения жителей экологические проблемы Байкальского региона решить нельзя14.05.2019
2019-05-14-08-53-02
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель межфракционной рабочей группы «Байкал», депутат Госдумы РФ Сергей Тен принял участие в заседании тематической площадки ОНФ в Иркутской области по теме: «Проблемы нахождения населенных пунктов в границах особо охраняемых природных территорий».
Возобновлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского нацпарка13.05.2019
2019-05-13-07-17-13
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 13 мая «Заповедное Прибайкалье» возобновило выдачу разрешений на посещение Прибайкальского национального парка. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Прибайкальский нацпарк временно закрыт для посещений из-за пожароопасной обстановки08.05.2019
2019-05-08-06-11-24
Иркутская область, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкальский нацпарк временно закрыт для посещений из-за пожароопасной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 7 мая 2019 года07.05.2019
tu070519
В Аршане в конце мая откроют экотропу к Пику Любви07.05.2019
Бурятия, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Аршан Бурятии в конце мая откроют экологическую тропу на Пик Любви. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.
В Тункинском нацпарке нашли следы ирбиса07.05.2019
2019-05-07-04-12-05
Бурятия, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На маршруте изучения снежного барса в Восточном Саяне группа «Ирбис» национального парка «Тункинский» обнаружила следы снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Владелец завода в Култуке подал апелляцию на решение суда о незаконности строительства06.05.2019
2019-05-06-08-29-11
Иркутск, Слюдянский район, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «АкваСиб» 30 апреля подала апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Иркутска, который приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в посёлке Култук Слюдянского района. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе суда.
В музее природы Байкальского заповедника Бурятии появился новый экспонат – чучело белька06.05.2019
2019-05-06-04-11-36
Бурятия, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В апреле 2019 года музей природы Байкальского государственного заповедника Бурятии пополнился новым экспонатом – чучелом детеныша нерпы. Белька в середине марта этого года обнаружил турист из Краснодарского края, путешествующий от Больших Котов до Танхоя по льду Байкала. На середине озера он увидел коробку, в которой находился детеныш.
Читать все новости раздела «Байкал»
Материалы эколого-географической газеты «Исток»
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске