На Ольхоне стартовал «Праздник чистоты»

Ольхонский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры экологической акции «Праздник чистоты» 6 июня начали уборку самого популярного места туристического Байкала – острова Ольхон. Активисты планируют прибраться возле деревень Харанцы и Ялга Ольхонского района, местности Бурудер, на территории Сарайского пляжа и в окрестностях поселка Хужир. Как рассказала организатор акции, руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева, 5 июня из Иркутска приехали 65 волонтеров. Из них сформировано четыре бригады, которым предстоит в течение трех дней выполнить все намеченные работы. В этом году «Праздник чистоты» пройдет на Ольхоне в седьмой раз и впервые с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. – Ольхон для нас особое место. Впервые мы вышли убирать его в 2013 году, и так зародилась наша акция. Шесть лет уборок не прошли даром, на острове стало гораздо чище и местное население уже не столь пассивно. Они нас поддерживают и помогают. У нас прекрасные взаимоотношения с администрацией Ольхонского района, руководством «Заповедного Прибайкалья». Мы по-прежнему занимаемся селективным (раздельным) сбором мусора и по итогам уборки планируем вывезти с острова несколько машин, – отметила Надежда Николаева. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

гражданские инициативы

нацпарки

ольхон

ольхонский район Тэги: View the discussion thread.