ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Байкал
24.04.2018

На Ольхоне стартовал «тест-драйв» бесфосфатных моющих средств

Ольхонский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Инициативная группа жителей острова Ольхон приступила к тестированию бесфосфатных моющих средств, в основном речь идет о стиральных порошках.

В ближайшее время планируется подготовить отчет, с ним можно будет ознакомиться на сайте baikal.pro. Затем предполагается разработать план по внедрению бесфосфатных моющих средств на территории.

Напомним, представители общественных организаций острова Ольхон планируют подготовить обращение к губернатору Иркутской области Сергею Левченко по постепенному переходу Ольхона на бесфосфатные моющие средства. Такое решение было принято 19 апреля на круглом столе в поселке Хужир Ольхонского района. Кроме того, предложено обратиться к представителям федеральной власти с просьбой включить переход на безопасные для окружающей среды моющие средства в программы федерального уровня, а также составить перечень рекомендуемой продукции, которая не нанесет вреда Байкалу и в то же время будет сопоставима по цене и качеству.

Как сообщалось ранее, опросы показали, что подавляющее большинство жителей острова Ольхон знают о бесфосфатных моющих средствах, но используют их только около трети респондентов.

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске