На Ольхоне стартовал «тест-драйв» бесфосфатных моющих средств

Ольхонский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Инициативная группа жителей острова Ольхон приступила к тестированию бесфосфатных моющих средств, в основном речь идет о стиральных порошках.

В ближайшее время планируется подготовить отчет, с ним можно будет ознакомиться на сайте baikal.pro . Затем предполагается разработать план по внедрению бесфосфатных моющих средств на территории.

Напомним, представители общественных организаций острова Ольхон планируют подготовить обращение к губернатору Иркутской области Сергею Левченко по постепенному переходу Ольхона на бесфосфатные моющие средства. Такое решение было принято 19 апреля на круглом столе в поселке Хужир Ольхонского района. Кроме того, предложено обратиться к представителям федеральной власти с просьбой включить переход на безопасные для окружающей среды моющие средства в программы федерального уровня, а также составить перечень рекомендуемой продукции, которая не нанесет вреда Байкалу и в то же время будет сопоставима по цене и качеству.

Как сообщалось ранее, опросы показали, что подавляющее большинство жителей острова Ольхон знают о бесфосфатных моющих средствах, но используют их только около трети респондентов.