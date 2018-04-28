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29.04.2018

На Ольхоне в сентябре организуют лесовосстановительный лагерь

Ольхонский район, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон 19-25 сентября 2018 года организуют всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь». Об этом сообщает пресс-служба благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

Участниками могут стать представители различных регионов России и иностранных государств – граждане старше 18 лет. Организаторы предоставляют трансфер Иркутск-Хужир-Иркутск, проживание, питание, необходимые материалы, оборудование. Предусмотрен организационный сбор в размере 200-400 рублей в сутки.

В программе лагеря – «школа лидерства», лесовосстановительные работы, экологопросветительские мероприятия.

Волонтёрам необходимо пройти предварительную регистрацию. Количество мест ограничено. Более подробная информация и прохождение регистрации на сайте https://www.ppjizn.ru/.

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