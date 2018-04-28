|Байкал
|29.04.2018
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На Ольхоне в сентябре организуют лесовосстановительный лагерь
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Ольхонский район, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон 19-25 сентября 2018 года организуют всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь». Об этом сообщает пресс-служба благотворительный фонд «Подари планете жизнь».
Участниками могут стать представители различных регионов России и иностранных государств – граждане старше 18 лет. Организаторы предоставляют трансфер Иркутск-Хужир-Иркутск, проживание, питание, необходимые материалы, оборудование. Предусмотрен организационный сбор в размере 200-400 рублей в сутки.
В программе лагеря – «школа лидерства», лесовосстановительные работы, экологопросветительские мероприятия.
Волонтёрам необходимо пройти предварительную регистрацию. Количество мест ограничено. Более подробная информация и прохождение регистрации на сайте
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