На Ольхоне впервые за последние годы заметили рысей

Ольхонский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году на острове Ольхон впервые за последние несколько лет обнаружили следы рысей – самки и её детеныша. Их нашёл инспектор «Заповедного Прибайкалья», сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе дальнейших наблюдений в течение зимы 2019 года сотрудники нацпарка обнаружили следы и других особей, включая крупного взрослого самца и самки с котятами. По результатам зимних маршрутных учётов, на Ольхоне насчитывается пять особей.

Фото пресс-службы «Заповедного Прибайкалья»

Вечером 7 мая государственные инспекторы во время патрулирования территории острова заметили молодую взрослую рысь, затаившуюся в колее лесной дороги.

– По всей видимости, хищник подкарауливал зайцев вблизи их постоянного перехода и мастерски замаскировался «в засаде». При приближении людей, он поднял голову и на несколько секунд замер, что позволило пополнить научный архив «Заповедного Прибайкалья» первой фотографией ольхонской рыси, – говорят в учреждении.

Кстати, напомним, по итогам минувшего зимнего маршрутного учёта, в «Заповедном Прибайкалье» снизилась численность белок, других видов – стабильна или увеличилась.