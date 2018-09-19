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Байкал
19.09.2018

На ольхонском пепелище 10-летней давности высадят более 30 тысяч деревьев

Ольхонский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 19 по 25 сентября 128 добровольцев высадят на острове Ольхон более 30 тысяч деревьев на территории около 12 га. Озеленить планируется место пожара 2008 года.

Как сообщают организаторы, благотворительный фонд «Подари планете жизнь», акция пройдет в рамках проведения всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь». Добровольцами стали представители 23 городов России и 20 городов и населенных пунктов Иркутской области.

Кстати, в рамках лагеря волонтеров ожидают, помимо лесовосстановительных работ, Школа лидерства по подготовке лидеров аналогичных проектов в других регионах России, а также экологопросветительские мероприятия.

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