|Байкал
|04.09.2018
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На посту «Рубеж» в Слюдянке задержали 15 килограммов омуля
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Слюдянка, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На посту полиции «Рубеж» в Слюдянке задержали партию омуля. Рыбу перевозили из Байкальска без ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
В партии содержалось 15 кг рыбы. Владельца товара привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Сотрудники полиции, в свою очередь, выясняют происхождение груза.
Напомним, недавно на озере Байкал в районе посёлка Листвянка Иркутского района были задержаны два местных жителя, занимавшиеся браконьерским выловом байкальского омуля. У них изъяли орудия лова и 144 хвоста рыбы.
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