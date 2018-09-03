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Байкал
04.09.2018

На посту «Рубеж» в Слюдянке задержали 15 килограммов омуля

Слюдянка, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На посту полиции «Рубеж» в Слюдянке задержали партию омуля. Рыбу перевозили из Байкальска без ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

В партии содержалось 15 кг рыбы. Владельца товара привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Сотрудники полиции, в свою очередь, выясняют происхождение груза.

Напомним, недавно на озере Байкал в районе посёлка Листвянка Иркутского района были задержаны два местных жителя, занимавшиеся браконьерским выловом байкальского омуля. У них изъяли орудия лова и 144 хвоста рыбы.

СПРАВКА:

  • 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. Незаконный вылов омуля влечет уголовную ответственность – до двух лет лишения свободы.

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