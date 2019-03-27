Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории «Заповедного Прибайкалья» стало меньше белок, а численность остальных животных стабильна или растет.

Как сообщает пресс-служба организации, научный отдел «Заповедного Прибайкалья» подвел итоги зимних маршрутных учетов (ЗМУ) численности охотничьих видов животных. Учёты проводились на всех подведомственных территориях с 1 января по 28 февраля 2019 года.

ЗМУ проводится ежегодно в конце зимы на постоянных учетных маршрутах, и заключается в подсчете следов животных, оставленных за одни сутки. Для получения точных результатов очень важно, чтобы учетчик умел правильно определять виды животных по их следам и соблюдал всю методику проведения работ. Поэтому перед началом учетов специалисты научного отдела всегда проводят семинар для государственных инспекторов.

Для каждой заповедной территории разработана схема постоянных маршрутов, равномерно охватывающая различные типы ландшафтов. В целом она неизменна на протяжении многих лет, за исключением корректив, вносимых из-за лесных пожаров и погодных условий.

Нынешняя зима года отличалась малоснежностью. Например, на учетных маршрутах в Прибайкальском национальном парке высота снега составила в среднем всего 18 см, что в 2,5 раза меньше показателя прошлого года. В лесничестве Берег бурых медведей Байкало-Ленского заповедника на учетных маршрутах вообще отсутствовал устойчивый снежный покров, что сделало проведение ЗМУ невозможным, но создало благоприятные условия для зимовки копытных. В этом лесничестве научные сотрудники провели визуальный учет изюбрей, пасущихся на склонах Байкальского хребта.

На остальных территориях пройдено 114 маршрутов общей протяженностью 891 километр. Обработка полученных результатов показала повсеместное снижение численности белки, что связано с естественной цикличностью вида и неурожаем основных кормов (семян хвойных) в 2018 году. Численность других видов стабильна или увеличилась.

Увеличение численности диких копытных и хищных зверей сотрудник отдела науки Татьяна Десятова объясняет так: «Обычно с наступлением зимы косули, кабаны и изюбри откочевывают на менее снежные участки, в том числе и за пределы ООПТ, где им легче «копытить» (раскапывать корм). Дикие копытные являются основным объектом питания волков, которые кочуют вслед за ними. В этом году сезонные миграции копытных выражены слабо, т.к. корм для них доступен почти повсеместно. Поэтому следы перечисленных зверей встречались на учетных маршрутах чаще, чем в прошлом году».

Мониторинг популяций охотничьих видов животных в заповедном Прибайкалье продолжится учетами глухаря и тетерева «на току» в апреле-мае.

СПРАВКА:

Зимний маршрутный учёт проводится в два дня. В первый день учетчик проходит маршрут на лыжах или снегоходе, зачеркивая встреченные следы копытных, хищников и пушных зверьков, а через сутки снова идет по этому же маршруту и регистрирует все вновь появившиеся следы. Одновременно учетчик ведет подсчет всех встреченных на маршруте тетеревиных птиц – глухаря, тетерева и рябчика. На основании собранных в ходе полевых работ данных с помощью специальных формул и пересчетных коэффициентов специалисты определят плотность населения и численность каждого вида животных.