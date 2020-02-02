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Байкал
03.02.2020

На «зимнике» на Ольхон нерпы проделали лунки

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИМС выявили несколько лунок нерп в районе строящейся ледовой переправы на остров Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Размер лунок составляет примерно 50 на 50 см. Их обнесли вешками и выставили рядом информационный знаки. В целом, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области, в проливе Малое Море озера Байкал толщина льда составляет примерно 50 см.

У посёлка Листвянка Иркутского района наблюдаются подвижки льда, в связи с чем в прибрежной зоне от Листвянки до посёлка Большие Коты возникают торосы. Становая трещина, проходящая от Больших Котов до мыса Кадильный, местами расширилась до двух метров. В районе мыса Кадильный наблюдаются многочисленные разломы. В заливе Лиственничный равномерное ледовое поле, толщина льда составляет примерно 40-50 см.

У посёлка Култук Слюдянского района в выходные дни образовалась трещина динамического характера шириной 20-30см, проходящая вдоль южного берега в направлении населённого пункта Мангутай на удалении 1 км от береговой полосы. Трещина пересекает пеший маршрут «Ангасолка-Слюдянка». Туристам необходимо учесть этот момент при планировании ледового перехода, быть внимательными при нахождении на маршруте, говорят спасатели.

Напомним, ранее в Байкальском поисково-спасательном отряде сообщили, что в этом году из-за избытка снега на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава. По наблюдениям спасателей, процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжёлая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки. В среднем лёд значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера на достаточном удалении от берега встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом толщиной два-три сантиметра опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.

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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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