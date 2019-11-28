Николай Валуев предлагает в качестве эксперимента запретить продажу моющих средств на Байкале

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев намерен обратиться в Минприроды и Минпромторг с инициативой в качестве эксперимента полностью прекратить продажу моющих средств с фосфатами на Байкальской природной территории. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению депутата, фосфат, попадая в Байкал, вызывает появление в нём спирогиры – голубых водорослей, которые поглощают кислород в воде и выделяют токсин. Он убивает рыбу, уток и ракообразных – главных «очистителей» озера от грязи. Отравляет токсин и животных, которые этой рыбой питаются. Людям фосфат тоже доставляет вред, например, может спровоцировать аллергические реакции и даже дерматологические заболевания.

Николай Валуев отметил, что фосфат в Байкал «доставляет» река Селенга, так как она примыкает к столице Бурятии – Улан-Удэ и ко многим другим населённым пунктам, именно в неё стекаются порошки и моющие средства.

– Сейчас все они содержат 15 и более процентов фосфата, – рассказал депутат. – Мы предлагаем запретить продавать на Байкальской природной территории средства, содержащие более пяти процентов фосфата, дать время поставщикам заключить новые контракты. Если эксперимент окажется успешным, то мы предложим распространить его на всю Россию.

Напомним, заперт на фосфатосодержащие моющие средства на Байкале обсуждается несколько лет с подачи экологов-активистов. В 2018 году на Ольхоне стартовал «тест-драйв» бесфосфатных моющих средств.