Общественники: Минприроды Иркутской области обязали найти новый проект ликвидации отходов БЦБК

Байкальск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала Минприроды Иркутской области отобрать новый проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зелёный фронт».

– Работы по новому проекту будут начаты только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Обязательной оценке также подлежат вопросы функционирования очистных сооружений, охраны атмосферного воздуха, растительного мира и рекультивации земель, – говорят в «Зелёном фронте».

Напомним, предыдущий проект ликвидации отходов БЦБК был разработан ООО «ВЭБ-Инжиниринг». Именно на основании заложенных в него решений в декабре 2017 года Минприроды Иркутской области и «Иркутскгеофизика» подписали государственный контракт.

Как прокомментировали ранее Телеинформу на предприятии, «Росгеология» действует исключительно исходя из требований и пожеланий заказчика – Минприроды Иркутской области. При этом было известно, что ведомство прорабатывает возможные изменения в проект.

СПРАВКА:

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала. Сметная стоимость работ по их ликвидации составляет 5,9 млрд рублей.

В 2017 году Минприроды Иркутской области и Росгеология заключили контракт на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К работам корпорация планировалось приступить в 2018 году и завершить её за три года. По контракту в 5,9 млрд рублей, работы будут вестись на восьми картах.

Существующий проект, который является переработкой предложения «ВЭБ Инжиниринг» 2013 года, на общественных слушаниях в Байкальске 13 ноября вызвал критику некоторых учёных. Глава «Росгеологии» Роман Панов заявлял, что предложения специалистов однозначно будут учитываться. Также он заявлял, что предприятие рассматривает и альтернативные варианты решения вопроса.