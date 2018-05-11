|Байкал
|11.05.2018
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Общественники: Минприроды Иркутской области обязали найти новый проект ликвидации отходов БЦБК
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Байкальск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала Минприроды Иркутской области отобрать новый проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зелёный фронт».
– Работы по новому проекту будут начаты только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Обязательной оценке также подлежат вопросы функционирования очистных сооружений, охраны атмосферного воздуха, растительного мира и рекультивации земель, – говорят в «Зелёном фронте».
Напомним, предыдущий проект ликвидации отходов БЦБК был разработан ООО «ВЭБ-Инжиниринг». Именно на основании заложенных в него решений в декабре 2017 года Минприроды Иркутской области и «Иркутскгеофизика» подписали государственный контракт.
Как прокомментировали ранее Телеинформу на предприятии, «Росгеология» действует исключительно исходя из требований и пожеланий заказчика – Минприроды Иркутской области. При этом было известно, что ведомство прорабатывает возможные изменения в проект.
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