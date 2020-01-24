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Байкал
23.01.2020

Общественники обратили внимание Игоря Кобзева на проблемы с законодательством об охране Байкала

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Клуб «Байкальские стратегии» предложил врио губернатора Игорю Кобзеву создать при правительстве Иркутской области проектный офис, который займется корректировкой федерального законодательства об охране озера Байкал. Свою инициативу общественники озвучили на встрече главы региона с предпринимателями 22 января.

– Вы сказали, что время «Ч» для принятия стратегии социально-экономического развития региона – май 2020 года. Сегодня та часть развития области, о которой вы говорите, - туризм – тормозится законодательством об охране озера Байкал. У нас ситуация такая: «Умереть жить нельзя», где поставим запятую? Если все делать по закону, то местное население даже не может хоронить своих покойников. Клуб обращался с предложением создать на базе правительства проектный офис, который профессионально займется корректировкой этого законодательства, потому что сейчас это делается на базе энтузиазма туристической отрасли, предпринимателей и вообще пока ни к чему не приводит. Потому что должен быть налажен диалог с федеральной властью, – заявили представители клуба «Байкальские стратегии».

Игорь Кобзев ответил, что сейчас все тормозится из-за отсутствия доверия со стороны федерации по отношению к региону. Потому что нет генплана, а «каждое должностное лицо имело право, а не обязанности», потому и участки распределялись безответственно и на усмотрение местных властей.

Чтобы найти выход из ситуации, глава региона предложил создать рабочую группу, куда войдут представители всех заинтересованных сфер. Эта группа и должна заняться в том числе корректировками природоохранного законодательства.

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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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