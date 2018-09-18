Общественники подготовили рекомендации по рекультивации отходов БЦБК

Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября по итогам публичных слушаний по текущему состоянию ликвидацию отходов БЦБК общественники подготовили ряд рекомендаций для правительства Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского центра гражданской экспертизы.

Так, для исключения рисков разрушений полигона хранения высокотоксичных отходов шлам-лигнина и загрязнения озера Байкал, гибели людей от селевых потоков в районе поселка Солзан правительству Иркутской области рекомендовано в срочном порядке выполнить проектирование и исполнение противоселевых мероприятий в этом районе.

Правительству Иркутской области также рекомендовано отказаться от дорогостоящей, организационно и технологически не проработанной идеи переноса шлам-лигнина Байкальского ЦБК за пределы центральной экологической зоны озера Байкал, предусмотрев захоронение обезвреженного и обезвоженного шлам-лигнина в тех же картах Солзанского полигона с последующей их рекультивацией.

Также среди рекомендаций – срочное проектирование и реконструкция очистных сооружений Байкальска для приёма и очистки надшламовых вод Солзанского и Бабхинского полигонов, без которой невозможно начать реальную переработку в промышленном масштабе золо-шлам-лигниновых накоплений Байкальского ЦБК.

Властям региона и подрядчику – «Росгеологии» – рекомендовано привлечь других разработчиков технологий переработки шлам-лигнина к опытно-промышленному испытанию этих технологий на Солзанском и Бабхинском полигонах БЦБК, изучить опыт рекультивации шлам-лигниновых полигонов Селенгинского ЦКК.

– Выбор оптимального (оптимальных) по экологическим требованиям, экономике, технологичности метода (методов) переработки отходов БЦБК нужно осуществить публично и комиссионно с участием академических институтов Иркутского научного центра СО РАН, проектных институтов Иркутска, общественных организаций, – отмечается в решении публичных слушаний.

Общественники также рекомендуют разработать и публично представить согласованный по времени и ресурсам комплексный план модернизации территории остановленного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и Байкальска. Работы должны включать в себя реконструкцию городских очистных сооружений и Байкальской ТЭЦ, дезактивацию оборудования и промплощадки, демонтаж конструкций БЦБК и переработку накопленных загрязнений от деятельности комбината.

Законодательному собранию Иркутской области рекомендовано совместно с Контрольно-счетной палатой Иркутской области проанализировать заключенные контракты между правительством Иркутской области и ОА «Росгеология», а также взять на контроль расходование переданных федеральных и областных бюджетных средств, направленных на ликвидацию ущерба окружающей среде от деятельности Байкальского ЦБК.

Повторно вернуться к рассмотрению темы планируется в мае 2019 года.