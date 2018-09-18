Общественность выступила против вывоза отходов БЦБК с территории комбината

Байкальск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Участники публичных слушаний по текущей ситуации рекультивации отходов БЦБК призвали компанию «РГ-Экология» даже гипотетически не рассматривать возможность вывоза отходов комбината с его территории. Как отметил глава Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, даже по примитивным расчётам это очень дорогостоящее мероприятие. – Я провёл расчёты, и получилось, что на один куб переработанных отходов получается 1,5 тысячи рублей. Теперь дальше размышляем: 1,5 тысячи рублей, наверно, с трудом уйдёт только на то, чтобы нагрузить автомобиль, я уж не говорю о том, что их надо куда-то перевезти, – сказал он. Заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев на это ответил, что вывозить автотранспортом действительно практически невозможно, это сделать не позволит транспортный узел. Но есть альтернативный вариант – железнодорожный транспорт. Юрий Коренев отметил, что это будет, тем более, в два раза дороже. Бывший министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Олег Кравчук посмотрел на вопрос с другой стороны. Он отметил, что вывозить отходы БЦБК элементарно некуда, поскольку для этого нужны специальные полигоны. Кроме того, нет подходящих площадок и для тех объёмов, которые планируется переработать. – В окрестностях Иркутска нет мест для размещения полигона, а вывоз их в пределах за 1 тысячу километров уже не рентабельно. Если технология будет направлена только на вывоз отходов – это тупиковый путь, – сказал Олег Кравчук. Глеб Писарев отметил, что вывоз – это главенствующая идея. На деле это только один из вариантов проекта. – Часть отходов возможно захоронить на месте, если их сделать полностью неопасными. Для того чтобы говорить о вывозе, мы должны сначала провести все комплексные изыскания, чтобы понять реальные объёмы отходов четвёртого класса опасности. Тогда уже возможно будет решать, вывозить их и если вывозить, то куда, если перерабатывать на месте, то как, – прокомментировал он. Напомним, специалисты Росгеологии проводят опытные мероприятия. Как сообщил Глеб Писарев, их планируется завершить до 30 октября 2018 года. Пробы специалисты возьмут со всех карт. Все результаты планируется получить к третьей-четвёртой неделе ноября. – К этому времени мы поймём всю ситуацию на полигонах, только после этого мы сможем предложить какую-либо технологию, – сказал замдиректора «РГ-Экологии». Соответственно, проекта рекультивации, пока специалисты предприятия самостоятельно не разложат скопившиеся отходы на составные элементы, нет, он будет разработан позже. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкальск

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