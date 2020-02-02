Один из притоков Байкала впервые за 34 года изменил устье

Бурятия, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Река Давше, которая является одним из притоков Байкала, впервые за 34 года изменила устье. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

За всю историю наблюдений сотрудники учреждения встречают такое явление в четвёртый раз. Так, в 1968 году из-за высокого уровня и нагона воды с Байкала, Давшинка резко повернула своё направление на север и стала вытекать в Байкал недалеко от пирса. Подход катеров и лодок с Байкала из-за выносов реки стал невозможен, дно обмелело, и тогда причал перенесли севернее, где он и находится сегодня.

В 1972 году речка вдруг развернулась на 180 градусов и устремилась на юг, прижавшись ближе к левому борту. В 1982-1985 годах её устье зарегулировали, прокопав ложбину перпендикулярно берегу, построили деревянные ряжи – стенки будущего русла, забили трубы и забетонировали. Пустили Давшинку по новому руслу – удобный подъезд для лодочного транспорта в приустьевый залив. Этот Давшинский «БАМ» прослужил ветрам и штормам 34 года.

В 2019 году непокорная речка выбралась из тисков на свободу, а байкальские волны замыли прежний выход песком да галькой, так что бетонные строения остались на берегу. Река же проложила себе путь в южном направлении.

Устья больших и малых рек – Кудалды, Бирикан, Езовка, Большая, Сосновка и другие – тоже периодически меняют местоположение устья. Так, в 1958 году из-за высокого уровня Байкала, связанного с пуском Ангарской ГЭС, случилось изменение устья реки Сосновка, были затоплены все строения рыбаков на левом берегу.