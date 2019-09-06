Одна из главных задач «Заповедного Прибайкалья» сегодня – создание упорядоченных маршрутов

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Одно из главных направлений, над которым сегодня работают в «Заповедном Прибайкалье» – это создание сети упорядоченных туристических маршрутов.

Об этом на круглом столе «Наше наследие – Байкал» 5 сентября рассказал сотрудник этой организации Андрей Таничев.

Он напомнил, что в структуру «Заповедного Прибайкалья» сегодня входит национальный парк, заповедник и два заказника федерального значения. Предполагается сформировать около 20 маршрутов на территории Прибайкальского национального парка и четыре маршрута – на территории Байкало-Ленского заповедника, где действует более строгий природоохранный режим.

– Планируется развитие, то есть оборудование этих маршрутов и стоянок, расчет норм антропогенной нагрузки на каждом из маршрутов, – пояснил специалист.