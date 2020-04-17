Осадки и сильный ветер значительно ухудшили ледовую обстановку на водоемах Иркутской области

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Осадки, выпавшие в минувшие сутки в Иркутской области, ухудшили ледовую обстановку на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приагарья.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам переведены на усиленный вариант несения службы. Патрулирования потенциально опасных мест, где рыбаки все ещё выходят на лёд, проходят несколько раз в день.

– При патрулировании в заливах Большой Калей и Курминский Иркутского водохранилища обратили внимание рыбаков на то, что лёд на глазах разрушается. Шел дождь с градом – льдины пробивало насквозь. Частично ледовое поле просело. Только это заставило людей бежать со льда, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС Андрей Голубев.

В Ольхонском районе на озере Байкал структура льда игольчатая, напитанная водой. Лёд серый и неоднородный, забереги до 2 метров. В проливе Ольхонские ворота - открытая вода размерами 100х400 метров. В районе населенного пункта Листвянка – до 60% открытой воды, лёд разрушается сильным ветром.

В Слюдянском районе в районе Слюдянки на озере Байкал забереги до 5 метров, в районе Байкальска забереги – местами. Структура льда игольчатая, ледовое поле в многочисленных трещинах. Реки, впадающие в Байкал, вскрылись.